修車師傅斜槓涉改造賣槍 ，警查扣3長槍等改造槍彈，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌送辦。（台中市刑大提供／陳淑芬台中傳真）

修車師傅斜槓涉改造賣槍 警查扣3長槍等改造槍彈火力強大

台中市警局刑大破獲林姓修車師傅涉嫌改造槍彈販售牟利，日前搜索西屯區租住處，查扣3把改造步槍、1把改造空氣長槍及55顆子彈等具殺傷力槍彈，火力強大，並起獲一批改造工具，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌將林男移送台中地檢署偵辦。

台中市刑大偵二隊接獲情資，36歲林姓修車師父社前趕造槍械，持有多把槍枝、火力強大，成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，經長期蒐證，掌握林男行蹤。

警方3日持搜索票前往他位於西屯區某大樓租住處查緝，查扣均具殺傷力的仿製HK416突擊步槍、M4A1突擊步槍、M16突擊步槍各1把，還有1把仿HATSAN AT44-10空氣長槍、制式步槍子彈17顆及改造手槍38顆，送鑑定均具有殺傷力。此外，還有槍管、瞄準鏡等半成品、零件與改造槍枝工具一批。

檢警調查，林男是資深修車師父，與多家車廠合作協助修理車輛，平日對槍枝興趣濃厚，喜歡玩槍，透過網路自學研究，購買零件自行利用修車廠專業器械之便暗中改造槍枝，成品販售賺外快，修車師傅展開斜槓兼職改槍賣錢。

警詢後，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》涉嫌，4日將林男移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後，諭令以10萬元交保。