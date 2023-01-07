成功將禁賽場次從324場縮減為194場，前國聯賽揚獎得主包爾（Trevor Bauer）將可在今年賽季重回大聯盟投手丘，但身上穿的已經不會再是道奇戰袍，7日球隊官方正式宣布，已經將包爾擺進DFA（指定讓渡）名單當中，7天之內道奇可以選擇將他交易或是無條件直接釋出。

包爾2021年賽季前與道奇簽下3年1.02億美元合約，其中2022年年薪來到4500萬美元，刷新當時大聯盟合約新高紀錄，不過包爾也領不到這麼多錢，3年合約他只在首年先發了17場比賽，且仲裁官認定包爾帶薪的行政休假也算在禁賽期內，再減去新賽季50場比賽的薪資，包爾損失預估來到3750萬美元。

包爾在道奇宣布與自己分道揚鑣後，發表聲明表示日前球團高層在與他會面後，被告知期望仍在2023年為道奇出賽，如今卻收到不符個人期待的消息，「我對道奇的決定感到很失望，但我很感謝球團對我的支持，我希望隊友們一切順利，並期待未來相互競爭。」

包爾原本還剩下50場禁賽，但仲裁官認為去年7月他已服完50場球監，因此包爾明年開季就能出賽，而他是否能恢復至禁賽前的投球實力仍不得而知，且過去包爾是使用外部物質來幫助投球的最大嫌疑犯，如今在大聯盟加強取締下恐將讓他難展身手，不過想簽下包爾的球隊不必花太多代價，無論他到哪裡投球，道奇都必須支付2250萬美元薪資，屆時其他球隊可以底薪72萬美元將成為自由球員的包爾給簽下。