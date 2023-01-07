大甲鎮瀾宮今天舉辦「財團法人大甲媽社會福利基金會111年度冬令救濟」，由董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及董監事發放給低收入戶。(陳世宗攝)

大甲鎮瀾宮今天舉辦「財團法人大甲媽社會福利基金會111年度冬令救濟」，由董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及董監事發放給低收入戶。(陳世宗攝)

大甲鎮瀾宮今天舉辦「財團法人大甲媽社會福利基金會111年度冬令救濟」，由董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及董監事發放給低收入戶。(陳世宗攝)

歲末年終鎮瀾宮今天發放冬令救濟 傳統大甲53庄1200戶受惠

農曆年關將屆！大甲鎮瀾宮今天舉辦「財團法人大甲媽社會福利基金會111年度冬令救濟」，由大甲、大安、外埔及后里區公所提供列冊的低收入戶，共1200戶發放近500萬元，上午於鎮瀾宮廟前廣場發放。董事長顏清標指出，今天冬令救濟發放米及春聯和1個小紅包，讓民眾過好年。

大甲鎮瀾宮今天上午9時起於鎮瀾宮廟前廣場，舉辦「財團法人大甲媽社會福利基金會111年度冬令救濟」，一早8時許，大甲、大安及外埔、后里區的低收入戶，於廟前廣場手持通知單及證件排隊，由董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及董監事發放給低收入戶。

顏清標指出，農曆春節到來，鎮瀾宮每年發放冬令救濟給傳統大甲53庄低收入戶，名冊由各區公所提供，分為甲級、乙級及丙級，每戶發放5千、4千及3千元，共近500萬元；因受到大環境影響，每年低收入戶數逐年遞增，今天發放米及春聯和一個小紅包，讓民眾過好年。

副董事長鄭銘坤說，財團法人大甲媽社會福利基金會舉辦冬令救濟，活動已近40年，每年農曆過年前發放給甲安埔及后里區內的低收入戶，今天因公司行號都要補班，如果不刻前往領取的民眾，於一周內持公所通知單及相關證件，可到鎮瀾宮辦公室領取。