國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（黃婉婷攝）

新竹市長高虹安上任後大查新竹棒球場大祕寶，4日挖出建築廢棄物、6日送交檢方調查，前市長林智堅沉默1天後，昨在臉書發4點聲明回應，呼籲檢調盡速調查，毋枉毋縱。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗7日大讚林智堅「有guts」，希望檢調聽懂林智堅的話，趕快調查，「他可能就會有事」。

林智堅昨在臉書寫下，除盡速調查外，也希望若無不法，也要盡速還市府同仁清白；其次是高虹安獲得市民支持，既然擔任市長就必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，讓球賽回到新竹市立棒球場，才能回應市民期待。

另外，如果高虹安在未驗收前發現有工程瑕疵，應回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現；最後他也呼籲高市長誠實面對個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。

對此，曾銘宗上午在立法院議場前受訪時稱自己贊成林智堅的講法，嘲諷道「趕快調查，他可能就會有事」，曾還大讚林智堅「他壯膽哦！不錯，有guts！」，希望檢調能聽懂林智堅的話，趕快調查。

而媒體人黃揚明昨爆料，先前審查新竹棒球場的評選委員，其中一名是時任的新竹市地政處處長，如今升官成為內政部常務次長，可見此案絕對是弊案。曾銘宗笑說的確問題一籮筐、罄竹難書，「你放心好了，現在正在挖，挖得越多，會不會血流成河不知道，但我相信會有弊案」，若檢調碰到綠營就一直等人催促，不是該有的作為。