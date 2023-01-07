香港東網引述路透6日報導，大陸政府正與美國藥廠輝瑞洽談，允許陸藥廠在國內生產和銷售輝瑞新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）的仿制藥，期望雙方能在本月22日、即農曆大年初一之前達成協議。

消息人士稱，大陸國家藥品監督管理局上月下旬開始與輝瑞磋商，並指示大陸藥廠準備向監管部門註冊，生產仿製版的新冠口服藥。據報，浙江華海藥業與河北石藥集團也參與會議，這些潛在候選藥廠近幾週一直在進行「生物等效性試驗」，以符合仿制藥上市前的要求。

「生物等效性試驗」是大陸監管機構要求的仿製藥上市前的要求。為了使仿製藥被視為與原廠品牌藥等效，需要進行此類測試以確保它們在人體內的作用相同。

消息人士還透露，大陸同時敦促輝瑞降低Paxlovid的價格，因為當局計畫將該藥物納入中國醫保計劃。輝瑞發言人回應指，公司正積極與中國當局及所有持份者協調，確保中國有充足的Paxlovid供應。

大陸疫情大爆發，用於治療新冠病毒感染的輝瑞新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）在大陸一藥難求，陸媒指出，原本定價每盒2300元（人民幣，下同），目前黑市甚至已被炒至每盒5萬元，超過官訂市場銷售指導價20餘倍。

由於很難買到Paxlovid，為此不少大陸民眾轉而尋求來自印度、寮國等地的仿製藥，但近日警方發現冒牌的印度仿製藥在大陸市面上流通，這些假仿製藥還以流感藥冒充抑制新冠病毒成分。