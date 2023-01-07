在人生道路中，有的人總是很迷茫不知道自己想追求的是什麼，但有的人，他們不一樣，始終有自己想完成的事，會堅持自我，即使年紀稍長一樣不放棄，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖雞、生肖狗、生肖猴勇於跳脫年齡框架，並活出自我價值。

▍生肖虎：初生之犢，勇於創業

生肖虎天生行動力與競爭力強，對事業、賺錢之事興趣濃厚，由於敢於實踐，小小年紀就想要創業，不受傳統束縛，也不害怕周圍人的異樣眼光，就算被說「年少輕狂、癡心妄想」，也毫不在乎，他們不受年齡綁手綁腳，也正因為敢闖敢拚，才更有機會創造精彩、非凡的人生。

▍生肖雞：心態年輕，完美凍齡

生肖雞天生愛打扮、注重形象，無論男女老少，都有越活越年輕的傾向，常被稱讚為「凍齡人」，年紀漸長，歲月不老，不論是在穿衣打扮的外在形象上，還是內在氣質的修煉上，都不輸年輕人越活越年輕，所以永遠不受年齡限制，越老越魅力四射、美達天際。

▍生肖狗：學無止境，跟上時代

生肖狗天生勤奮、好學，並秉持「活到老，學到老」的精神，他們從小就懂得知識的重要性，為了跟上時代發展的腳步，他們不敢懈怠，且年紀越大，越感覺到自己知識匱乏，並想要不斷充實自己，所以有機會一定會想辦法重返校園，讓自己沉浸在書香世界中，充實自我，獲得能量。

▍生肖猴：年齡有限，挑戰無限

生肖猴生性好動，有著極強的好奇心，喜歡冒險刺激的事物，無論年少時，還是步入中老年後，永遠有著一顆愛玩、愛鬧、愛挑戰的心，並隨時隨地都想要挑戰極限運動，不管上山下海，都能活力四射，盡情享受超越極限帶來的快感。