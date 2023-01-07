六福(2705)旅遊集團宣布攜手中租-KY(5871)旗下中租能源，將六福村主題遊樂園及關西六福莊停車場打造為光電停車場，加上總倉屋頂太陽能板建置，預計2024年完工，將產生逾1200萬度電力、每年可減少約6834噸碳排放，相當於18座大安森林公園碳吸附量。

六福指出，此次合作案將分二期執行，第一期為建置六福村主題遊樂園總倉屋頂太陽能板，第二期則以六福村主題遊樂園、關西六福莊停車場為主，為目前國內少見的大面積光電停車場建置案，首創主題遊樂園與太陽能業者合作推動綠能建設的新里程碑。

六福表示，全球正處能源轉型關鍵時期，綠色能源更是驅動經濟發展新引擎。太陽能光電停車場結合停車場、再生能源及綠金收益三大環節，此合作案除了善盡企業社會責任及營造優質生活環境，響應政府發展再生能源政策，也為集團創造營收。

而對消費者來說，原本為無遮蔽物直接曝曬的園區內停車場，完工後消費者體感溫度可因此較室外低3～5度，除可減少汽車耗損，消費者從停車場至園區亦不用日曬雨淋，有效提升服務品質，達成環境、企業及消費者三贏，奠定永續發展基石。

六福長年深耕環境永續、掌握全球ESG趨勢，發展永續旅遊，鼓勵減碳旅行、推動動物保育，並從永續食癒出發，為全台首家集團旗下飯店皆不提供魚翅入菜，並持續串接房地產、物業、零售、觀光，與消費者共創永續美好生活。