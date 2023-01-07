大甲警分局員警透過婦人手上的愛心手鍊，送她回到溫暖的家。(警方提供)

「呷飽沒？」暖警一句問候 大甲區尋人啟事溫馨落幕

台中市大甲區一位略患失智75歲的吳姓婦人，日前如往常吃晚飯前，外出運動習慣，當家人準備好晚餐，卻發現吳姓婦人沒有回家！急忙外出找尋並報警求助。大甲派出所熱心員警林欣誼外出巡邏，見該婦人穿單薄長袖運動衣散步，習慣性對老婦人呼喊「吃飽沒？」讓走失的長者頓時找到希望，透過手上愛心手練，護送她回到家中。

警方指出，大甲派出所警員林欣誼平日就很熱心，若看見路上有長者，於夜間獨自1人步履蹣跚行進時，都會主動關心一下。她當下看見吳姓婦人在寒夜僅穿一件單薄運動衣，遂前去關心、提醒多穿暖和些，可能是她的故鄉在台西雲林，習慣性見人順口說出『呷飽沒？』。

林欣誼指出，當該婦人笑著回答說『還沒』。又看見左手有愛心手鍊，她想必須幫助該婦人趕快回家。婦人到家後，看見家人開心著說，為了感謝警察的幫助，要穿上漂亮的衣服，跟警察說聲謝謝，讓警察留下好印象，讓這尋人插曲畫上HAPPY ENDING。

大甲警分局表示，若有家中有高齡或失智長輩，建議可向區公所申請愛心手鍊讓長者配戴，或是至各分局偵查隊進行指紋建檔防止走失。建置的數位指紋卡不僅能快速上傳內政部警政署資料庫，且檔案格式為全國通用，往後長者如意外走失，全國警察都能以指紋比對，協助迷途長者平安返家。