民進黨九合一選舉大敗後，外界要求行政院院長蘇貞昌聲浪強烈。蘇昨（6）日出席企業總部開幕活動時，盛讚台灣是「舉世滔滔中的幸福之地」，在總統蔡英文的努力下，台灣一直做得更好並把更好的交給下一代。蘇在公開致詞猛誇蔡，嘴巴之甜讓媒體揣測，恐怕他正展開「官位保衛戰」。

根據《TVBS》5日公布之民調，蘇貞昌的施政滿意度僅33%，創下上任以來最低紀錄。此民調數據再度引爆蘇下台輿論。

香港媒體《中評社》昨（6）日報導指出，蘇貞昌赴新北市三重區出席某早午餐連鎖店台灣營運總部開幕典禮，女兒、立委蘇巧慧與吳秉叡、張宏陸等蘇系立委，以及民進黨新北市議員翁震州、顏蔚慈等人均出席。

蘇貞昌致詞時，除稱讚該企業創辦人有眼光、有雄心壯志及優秀工作夥伴、與時俱進的行銷方式外，並強調年輕人對台灣有信心、對世界有雄心，正是因為台灣是「舉世滔滔中的幸福之地」。不僅如此，蘇更喊話，在蔡英文努力下，一直要讓台灣做得更好，在世界一直進步，並把更好的交給下一代，這是蔡總統的宣示也是政府的努力。媒體認為，蘇在致詞時嘴包超甜猛誇蔡，應與內閣改組和要他下台的聲浪與日俱增有關，可見蘇恐正展開「官位保衛戰」。