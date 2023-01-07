展望2023年第一季，適逢傳統農曆春節工作天數少且為傳統淡季，美(吉吉)-KY(8466)強調，將持續觀察全球終端消費景氣與客戶庫存去化狀況對整體營運影響。

美(吉吉)-KY 2022年受年底歐美地區聖誕假期影響訂單出貨量減少，及歐洲代工客戶拉貨未恢復以往水準，12月合併營收1.6億元，月減15.7%、年減64.42%。2022年度合併營收達32.79億元，年減9.2％。

美(吉吉)-KY表示，將積極透過參加國際重量級知名展會創造商機，同步持續深化石塑地磚新產品研發、新花色創新，待景氣陸續回溫時，可帶動新一波的成長。

美(吉吉)-KY指出，為創造集團營運良好營運動能與全球石塑地磚市場競爭力，除穩固歐洲地區外銷代工業務良好營運基石，並全力衝刺北美SPC石塑地磚業務接單，同時透過PP環保地磚、稻殼SPC石塑地磚等創新差異化產品，以及最具規模自動化的台南生產基地，創造集團業務新契機。