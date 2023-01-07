高通宣布攜手Salesforce，雙方計畫合作為汽車產業開發全新智慧聯網汽車平台。此全新平台採用Snapdragon數位底盤和Salesforce汽車雲端打造而成，主要是在向汽車製造商、車隊供應商、汽車金融公司和其他供應商提供技術方案，以協助設計並帶來可在整個汽車生命週期更新的新一代個人化客戶體驗。

高通有鑑於汽車產業正處於大規模轉型中，汽車製造商希望透過新的數位化工具來創造新的收入來源並提升客戶體驗。根據一份Salesforce的研究報告，93%的汽車公司認為，如網頁互動資訊、應用程式內使用以及購買／服務使用記錄等第一方資料，將協助他們顯著改善客戶體驗。高通與Salesforce透過這一合作關係，主要在幫助汽車製造商利用全面的車輛和駕駛員資料打造沉浸式的個人化體驗，包括快速或即時警示、特定的提示資訊和預測性服務，例如預測性維護警示以及隨選功能升級。此全新平台還將為汽車製造商提供工具，針對每位使用者定制服務產品，並可在所有汽車上進行部署，打造一系列可動態配置的軟體定義汽車(SDV)。

高通技術公司資深副總裁暨汽車事業部門總經理Nakul Duggal表示，期待擴展與Salesforce不斷發展的合作關係，藉由Salesforce解決方案與Snapdragon數位底盤平台的結合，期待為汽車製造商提供工具，同時強化與新一代汽車客戶之間的關係。