神岡區一名有失智傾向71歲的胡姓老婦人，深夜堅持「找老師」，翁子警一查意外尋獲失蹤人口。(警方提供)

神岡區一名有失智傾向71歲的胡姓老婦人，深夜堅持「找老師」，翁子警一查意外尋獲失蹤人口。(警方提供)

台中市神岡區一名有失智傾向71歲的胡姓老婦人，日前獨自搭乘計程車外出，欲至豐原區深山內尋找10多年前認識但久未謀面的老師。因尋不著入山口遂在豐原區豐勢路二段1200巷的自來水淨水廠外徘徊，廠區管理員察覺有異，故通報警方到場處理；員警透過M-POLICE一查發現老婦竟已被通報失蹤人口，立即將老婦載返所內，並通知家屬領回助返家團圓。

警方指出，豐原分局翁子派出所副所長陳清國、警員蔡昆霖，於日前凌晨1時許擔服巡邏勤務獲報，在豐原區豐勢路二段1200巷自來水淨水廠外有人徘徊許久，需要警方協助。警方趕赴現場後，發現胡姓老婦人獨自在巷口附近徘徊， 立即趨前關心老婦。

胡姓婦人不斷向員警重複表示，她要「找老師」、「要找神明拜拜」等話語，對話過程感覺老婦疑似有精神狀況不佳的情形，故先透過M-POLICE查證老婦身分，沒想到居住在神岡區的胡婦，已於前一天被丈夫通報為失蹤人口。

員警立即聯繫老婦家屬尋獲消息，經了解，該名婦人有失智傾向，近期不斷向家人表示，欲至山中找一名10多年前認識但久未謀面的宗教老師。即趁家人不注意自行出門尋找後便不見人影，家屬心急如焚報案協尋，幸虧有熱心民眾報警處理，才能順利返家。

翁子派出所長裘景智強調，農曆春節將近，家中如有年事已大長者，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急連絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身份並聯繫家屬，避免危險發生。