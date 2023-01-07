查緝的賭具。(黃敬文攝)

新莊警方日前接獲情資，指稱指稱新莊區某民宅內疑似設置職業賭場，新莊分局偵查隊、中港派出所、中平派出所立即組成專案小組偵查，6日凌晨持新北地院核發的搜索票展開攻堅，一舉查緝4名工作人員及7名賭客，查獲賭資超過百萬，警詢後將賭場工作人員4人依刑法賭博罪嫌移請新北地檢偵辦，而賭客7人依社會秩序維護法移請裁罰。

據了解，該賭場以身材姣好的金髮美女荷官作為招牌，透過客人間的口耳相傳來招攬生意，警方攻堅時賭場的接待人員還以為是賭客上門，沒想到迎來的是大批警力，當場逮捕場主33歲馮姓男子、荷官30歲陳姓女子、負責把風以及待客的25歲葉姓男子、負責帶客的24歲鄭姓男子等4名工作人員。

警方查扣桌面籌碼賭資4350元、抽頭金籌碼3150元、荷官小費籌碼1650元、賭客賭資籌碼共19萬9850元、共同賭資籌碼120萬2900元、計時器2個、撲克牌7副、驗牌器1個、手提電腦1臺、德州撲克賭桌1張。

警詢後將賭場工作人員4人依刑法賭博罪嫌移請新北地檢偵辦，而賭客7人依社會秩序維護法移請裁罰。

新莊警分局長林温柔表示，農曆春節即將到來，為遏止職業賭場流竄，本分局執行「加強重要節日安全維護工作」，強勢查緝不法，淨化轄區治安。並強調，賭博行為害人害己，不僅使自己深陷債務危機，也可能引發社會治安危害，呼籲民眾應多從事正當休閒娛樂，切勿心存僥倖，以身試法。