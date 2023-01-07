韓劇《黑暗榮耀》上線Netflix後獲得廣大觀眾喜愛，校園霸凌搭配縝密復仇題材在網路上掀起一番討論，也讓人相當好奇編劇是如何寫下如此慘烈的霸凌橋段，然而，此段劇情竟然是改編自韓國真實事件，且當時加害者年僅15歲，引發韓網熱議，而編劇金銀淑也透露當初提筆契機，全因女兒對她拋出的一個問題。

劇中以捲髮棒燙人的霸凌橋段並非虛構而是真有其事，2006年在韓國清州市一所女子中學，學生鄭某遭到金某長期霸凌，持高溫捲髮器燙傷鄭某，更用髮夾、棒球棒、腳、拳頭對其施暴，如此慘烈的事件在韓國論壇引發熱議。

編劇金銀淑在宣傳記者會上坦言會寫下劇本的契機，是因就讀高中的女兒向她提問：「如果我把別人打到半死，或者我被別人打到半死，哪個會讓妳更心痛？」她深思後覺得得兩個對她而言都像是身在地獄般痛苦，無數靈感在那個瞬間湧入腦海中，因而誕生了《黑暗榮耀》這則故事。

不愧是金編之所以有黑暗榮耀誕生

作品靈感來自與高二女兒的對話



媽媽擔心女兒會受到不必要的關注

女兒問了一句話

你何時是金銀淑呢

覺得很衝擊的媽媽

第二句話問

若我把別人往死裡打和我快被打死了哪個心痛

地獄般提問

於是腦海裡有了靈感



過去作品我還停留在浪漫愛情劇印象

復仇題材挺新穎的😀 pic.twitter.com/cqgXTPJd75 — GiGisu_ꕤ (@Gigisu_) January 5, 2023

金銀淑也解釋《黑暗榮耀》中以「牽牛花」以及「圍棋」作為象徵的涵義，指出：「向天開的牽牛花被稱為魔鬼的牽牛花，向地面開的牽牛花被稱為天使的牽牛花。所以，我借用了魔鬼的牽牛花來抗議絕對。」另外，「圍棋」則是劇中重要主角之間接觸的契機，可以表現出角色之間的緊張關係，也能建立起他們之間情感的樞紐。

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