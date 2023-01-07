墨西哥軍警5日（四）出動3500人圍捕毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）的兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman），目前局勢已經趨緩。分析師表示當前政府非常強硬，去年7月更是出動海軍陸戰隊追獵另一大毒梟卡洛昆特羅（Rafael Caro Quintero），但長期追蹤相關議題的專家認為，暴力事件可能還會加劇。

一支墨西哥軍隊車隊在庫利亞坎的街道上巡邏。（美聯社）

據《華爾街日報》（Wall Street Journal）6報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）與外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）皆表示本次拘捕行動與美墨雙邊會議無關。外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）說，抓捕歐維迪歐的行動計畫，被有關當局保密，內閣之間也沒有進行政治協商。他也表示：「警方的行動與峰會之間沒有任何關係。」

羅培茲歐布拉多談到與美國的合作時表示：「我們有合作，而且將繼續合作，但我們作為一個獨立的主權政府作出決定。」

2020年，大力打擊毒梟的墨西哥前國防部長塞北達（Salvador Cienfuegos Zepeda）將軍在洛杉磯機場被毒品管制局（DEA）特工以保護毒販的罪名逮捕後，墨西哥和美國之間的安全合作變得十分緊張。在墨西哥威脅要切斷與美國的合作後，時任美國司法部長巴爾（William Barr）撤銷了指控並釋放了塞北達將軍。

羅培茲歐布拉多稱當時將美國毒品管制局描繪成對墨西哥主權的粗暴踐踏。墨西哥國會隨後通過了一項法律，限制外國執法官員在墨西哥的權限。美國政府辯稱，這項立法有可能削弱打擊強大販毒集團的雙邊努力。

去年7月，墨西哥更是出動海軍陸戰隊逮捕了毒梟卡洛昆特羅（Rafael Caro Quintero），他是前墨西哥毒品頭目之一，因在1985年綁架和殺害美國緝毒局特工卡馬雷納（Enrique “Kiki” Camarena）而被美國通緝。

密切關注西納羅亞集團交易的庫利亞坎(Culiacán)報紙《Ríodoce》的編輯波赫格茲（Ismael Bojórquez）說，雖然付出了高昂的生命代價，但5日抓獲古斯曼先生是羅培茲歐布拉多政府的一次勝利。

🔴 INFO - #Mexique : Le narcotrafiquant mexicain Rafael Caro #Quintero a été arrêté vendredi au Mexique. L'homme figurait parmi les 10 plus recherchés par les États-Unis, il a été interpellé par des agents de la Marine dans l’État du Chihuahua, dans le nord du pays. pic.twitter.com/FURW8IThlZ — FranceNews24 (@FranceNews24) July 16, 2022

墨西哥城顧問公司Lantia Consultores的主管格雷羅（Eduardo Guerrero）表示，政府最近一直專注於高調的逮捕行動。「高強度的抓捕行動已經增加了30%。他們（政府）將繼續執行這一逮捕行動所預示的戰略。」

美國已經要求引渡歐維迪歐，他過去於2018年在華盛頓被起訴，被指控走私冰毒（甲基苯丙胺）、古柯鹼和大麻。不過，羅培茲歐布拉多週五表示，不會迅速將他引渡到美國。

「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）及主要競爭對手「哈里斯科新世代集團」（Jalisco New Generation Cartel）控制著芬太尼的蓬勃發展，芬太尼是一種合成鴉片類藥物，2021年在美國造成超過10.8萬例過量死亡。而走私到美國的芬太尼大部分是在庫利亞坎的實驗室生產的。

政治風險顧問公司Empra的負責人施圖爾曼（Alejandro Schtulmann）說，歐維迪歐被捕可能加劇暴力事件。「西納羅亞集團可能會發生內鬥，或者哈里斯科新世代集團可能會試圖利用優勢，試圖侵佔西納羅亞集團控制的領土，就像他們過去在「矮子」被逮捕時所做的那樣。

西納羅亞集團發放話表示在歐維迪歐被捕後，毒梟集團的槍手們已經進入山區，（埋伏）等待軍隊來訪。