據香港《星島日報》報導，為響應「唱響中國經濟光明論」的號召，包括阿里巴巴董事會主席張勇、復星國際董事長郭廣昌等21名民營企業家近日罕見地在央視集體拍片開聲：看好新一年中國經濟。這也是上月大陸中央經濟工作會議表明支持民企後，民企老闆們的首度集體表態。

疫後復甦是今年的主旋律，前兩年遭遇「監管風暴」的多家平台企業高層，均在大陸官媒央視《對話》節目中亮相，寄語國內經濟。阿里巴巴張勇表示，「2023年中國經濟的信心來自於人們對美好生活的不斷追求，和大家堅定前行、埋頭苦幹的韌性。」京東集團首席執行官徐雷說，今年大陸經濟的信心來自國內超大市場規模優勢。

受疫情等國內外因素影響，過去幾年，民企經歷了「至暗時刻」。互聯網大廠及地産龍頭業績下滑，部分更要甩賣資産套現減債。復星郭廣昌說：「2023年，中國經濟的信心來自於民營企業融資成本的進一步降低、融資渠道的進一步拓寬。」

大陸去年12月召開的中央經濟工作會議，給民營經濟及民營企業釋出風向，強調毫不含糊地在政策及輿論上鼓勵支持民企發展，支持平台企業大顯身手，穩增長、穩就業。中共政治局常委蔡奇1月4日在大陸全國宣傳部長會議指示，要大力唱響強信心的社會主旋律，唱響中國經濟光明論。