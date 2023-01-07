老牌食品廠泰山企業經營權內鬨！泰山企業董事詹皓鈞，懷疑國寶集團創辦人朱國榮、龍邦董事長劉偉龍利用龍邦及其子公司以逾10億元天價，買下泰山前董事長詹岳霖持股，可能涉及炒作，7日到台北地檢署遞狀告發朱國榮、劉偉龍、詹岳霖3人涉嫌《證交法》特別背信、內線交易等罪。

被告的泰山前董事長詹岳霖，2016年在堂兄弟以經營績效不佳為由聯手政變，詹家今提告詹、朱、龍3人，並在新聞稿中稱呼3 人為「龍邦3鱷」，顯示詹家內鬨糾紛熾烈。

詹皓鈞表示，龍邦去年12月5日動用逾10億元，以近泰山歷史最高價，買進泰山前董事長詹岳霖所持有的泰山股票，但龍邦的2則重訊公告，卻載明「董事會通過日期：不適用」，顯然事前未經董事會授權，已涉背信。

另泰山去年12月5日的收盤價是41.55元，龍邦卻在當日下午經由「配對交易」，以45元向詹岳霖買股，劉偉龍疑在朱國榮的授意下，事先與詹岳霖議價，才會出現買入價格，遠比收盤價高出8.3％的離奇現象。

他質疑，泰山出售全家股票的決議公布後，市場都認定泰山股價必跌，去年12月5日開盤後，泰山股價果真停跌，劉偉龍擔任上市櫃公司董座多年，朱國榮則是炒股及內線交易累犯，2人都是股市老手，竟無視泰山股價將一路走跌，硬是以每股高出近4元，亦即多花9400萬元，而且還是向銀行質借的資金，向詹岳霖買股。若以12月30日收盤價每股32.55元比較，更是多花逾2億9000萬元，內情不單純。

他認為，朱與劉「溢價」向詹岳霖家族買股的離譜行徑，讓詹岳霖大賺幾近1億元，又讓龍邦大賠將近3億元，其中涉及圖利詹岳霖，並損及龍邦股東權益。