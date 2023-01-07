俄羅斯宣稱已下令部隊停火，單方面休戰，但烏克蘭堅不同意，兩國今天持續在烏國前線交火。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令，為了慶祝俄國東正教耶誕節（Orthodox Christmas），從今天中午開始停火36小時。

但烏克蘭堅稱不會停止戰鬥，還說俄國所謂「停火」只是場面話，真正目的是要爭取時間增援，因為俄軍本週遭逢重大損傷。

路透社報導，在烏克蘭東部克爾米納（Kreminna）附近的前線，當遠處傳來爆炸聲響時，化名為維什尼亞（Vyshnya）的烏克蘭士兵說：「什麼停火？你有聽到（爆炸聲）嗎？如果他們一直開火，是想達到什麼目的？我們知道，因為我們已經學會不要相信他們。」

俄羅斯國防部表示，俄軍從莫斯科時間中午開始在衝突的「整條接觸線」遵守停火命令，同時說，烏克蘭仍繼續砲轟人口稠密的地區及軍事陣地。

路透社記者確實聽到爆炸聲，烏克蘭前線部隊說，那是俄羅斯火箭來襲的聲音；烏軍以坦克砲轟還擊。

烏克蘭部隊表示，今天比往常安靜，因為下雪讓人很難操控無人機及發現目標。

一名用圍巾遮住臉的軍人說：「今天的情況和昨天、前天、上週、上個月完全一樣。和他們談判，相信他們的承諾、命令和法令，都毫無意義。」

目前還無法確定其他地點的戰鬥強度是否有降低。

一名在俄羅斯占領地首府頓內茨克（Donetsk）的目擊者也描述了休戰命令生效後，從市郊親俄陣地發射的砲火。

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）表示，在所謂停火的前3個小時內，俄羅斯對烏國陣地發動14次砲擊，並3度襲擊一個聚落。

他在通訊應用程式Telegram上寫道：「東正教的殺人凶手祝大家耶誕快樂。」

俄羅斯東正教會在1月7日慶祝耶誕節，但烏克蘭主要的東正教會不願順從俄羅斯威權，許多烏克蘭信徒也和西方國家一樣，改在12月25日慶祝耶誕節。

蒲亭獨自出席了克里姆林宮大教堂的儀式，未與其他教徒一起參加公開慶祝活動。