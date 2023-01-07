巴拉圭眾議院議長羅培斯(Carlos María López López)應邀於年1月8日至12日率團訪台，這次是羅培斯首度來訪，外交部表達誠摯歡迎。

訪團成員包括巴拉圭眾議院社會發展暨住居委員會主席艾斯皮諾拉(Teófilo Espínola Peralta)、國防暨情報委員會主席葉斯皮羅(Edgar Espínola Guerrero)及兒童暨青少年發展委員會主席布朗哥(Rodrigo Daniel Blanco Amarilla)共3位跨黨派眾議員。

訪團一行在台期間將晉見蔡英文總統、拜會立法院院長游錫堃及外交部長吳釗燮並接受俞大㵢次長款宴，另將拜會經濟部、行政院大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會、中華民國對外貿易發展協會，以及視察巴拉圭駐台大使館，並參訪台北101大樓及國立故宮博物院等經文設施。

外交部表示，羅培斯議長曾任巴拉圭Cordillera省省長及Piribebuy市議員，深獲民意支持，也是台灣的堅定友人。去年8月初中國在台海周邊進行實彈軍演期間，羅培斯大力支持台灣，反對中方威脅台灣主權，並重申巴拉圭是台灣的忠實盟邦，與台灣人民站在一起。

外交部強調，巴拉圭是我國在南美洲的重要友邦，兩國建交逾65年，邦誼篤睦，各領域的合作交流密切友好。羅培斯議長此次率團訪台將有助進一步瞭解我國社經發展、兩岸情勢及台巴經貿發展潛力，以進一步深化台巴國會交流及兩國傳統深厚邦誼。