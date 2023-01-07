長榮海運豪發45個月年終，部分員工甚至可領到52個月，讓上班族羨慕到爆。陸媒報導，長榮海運的大陸員工透露，他們平均只領到5到8個月年終，同屬長榮海運員工卻有如此差別待遇，坦言「很寒心」；此話一出，台灣網友看法一面倒，「罷工啊」、「在台灣微軟也領不到美國微軟的薪水」、「看同集團長榮航勤年終只有1個月，他們比你們更慘」。

大陸財新網報導，長榮海運上海辦事處員工說，他們平均只領到5到8個月年終，長榮海運幾10倍月薪的年終獎金只在台灣總部發放，事實上，「大家做的工作是一樣多的，長榮海運對台灣和大陸的員工如此差別待遇，令人很寒心。」

拜海運業這兩年獲利超旺之賜，長榮海運去年發40個月年終獎金，今年優於去年的獲利表現，最後發出「45個月」年終大紅包，以基層員工月薪4～5萬元計算，200多萬元爽爽入袋過好年。

報導指出，海運業是強周期性產業，高利潤難以持續。據上海航運交易所資料顯示，2022年12月30日，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）僅報1107.55點，較去年初高點已暴跌8成左右，其中，北歐、美西等重要貿易航線運價已下滑到疫情之前的水準。

業內人士認為，隨著運價大跌，長榮海運2023年很難繼續發放「天價」年終獎金，但多數貨櫃海運業者仍以發放約2倍月薪獎金為主，不管景氣好壞。

大陸員工對於長榮海運數十個月天價年終「只在台灣發放」的做法感到心寒。

這番說法引爆台灣網友熱議，多數人狂酸「就罷工啊」、「封控封成那樣，人進不去貨出不來，跟人家領什麼年終？」、「不滿意可以辭職抗議啊」、「營造業能領兩個月就很偷笑了」、「要先反省自己，而非先先反省公司」、「長榮航運之前幾年沒年終可領的時候，大陸員工也會繼續待著然後哀嘆嗎？」

但也有網友表示，「這就是長榮啊，只有台灣海運才是長榮集團的親兒子，其他子公司就…」、「美國在台的分公司領的也沒美國本地多啊 在外地的投資都是以當以物價訂立薪資， 大陸人要習慣阿~」、「台灣除了半導體業及長榮海運外，其他公司也很少有那麼好的福利！不用羨慕，台灣已進入低薪階段很長一段時間了！」