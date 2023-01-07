第42屆行政院文化奬得主名單7日由文化部公布，由「台灣小提琴之母」李淑德、布袋戲人間國寶黃俊雄，以及台灣當代劇場教育家吳靜吉獲獎，文化部長李永得指出，三位得獎人在音樂教育、傳統藝術及表演藝術領域各具成就外，更主動向國際推廣台灣藝術文化，使世人認識台灣文化之美，貢獻深厚。

李淑德曾於1957年赴美求學並於1964年取得小提琴音樂碩士後回台任教，因深知人才培育的重要性，投入台灣弦樂教育逾50年。她長年在全國各地奔走，主動尋找適於演奏小提琴的少年人才，培養出許多知名小提琴家與學者因而有「台灣小提琴之母」、「台灣弦樂教育的拓荒者」等稱號。李淑德曾於1993年榮獲「台美基金會人文獎」、2015年獲頒教育部「藝術教育貢獻獎」之「終身成就獎」、2017年獲總統頒授二等景星勳章。

黃俊雄自14歲起，隨其父黃海岱學習布袋戲，經歷內台戲、電影、電視時期，積極創新布袋戲表演方式與技術。19歲自組五洲園第三團，勇於嘗試布袋戲的改革，演出形式廣受好評， 1958年更以布袋戲電影《西遊記》參加法國坎城影展。1970年代起，黃俊雄將傳統布袋戲改編為電視布袋戲，掀起台灣電視布袋戲演藝高峰，其中《雲州大儒俠史豔文》更風靡全國。黃俊雄曾於2002年獲第37屆電視金鐘獎終生成就獎－特別獎、2006年獲第十屆國家文藝獎－偶戲藝師、2010年獲教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎、2011年獲文建會指定為重要傳統表演藝術「布袋戲」保存者、2015年獲總統頒授二等景星勳章。

吳靜吉被譽為台灣文化的推手。1977年與金士傑等人接手耕莘實驗劇團（後更名為蘭陵劇坊），將La MaMa實驗劇坊的經驗與訓練方法帶回台灣，融合東西方劇場元素與臺北生活經驗，開創演員為主的劇場概念，對台灣當代劇場發展影響深遠。吳靜吉將自己定位為「無圍牆的教育工作者」，協助各領域創造「創造力」，授課、演講、參與劇團，健全我國文化藝術環境事務，並開創偏鄉藝術教育，讓偏鄉兒童有權利接觸多元劇場、讓藝術變得可親可近。吳靜吉曾於2020年獲教育部第7屆「教育部藝術教育貢獻獎」終身成就獎、2021年獲文化部文協獎章。