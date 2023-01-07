周五特斯拉在不到3個月內第二度調降在中國的電動車價格，在這個全球最大汽車市場的需求轉弱之之際，恐將加劇砍價促銷的割喉戰。

除此之外，特斯拉亦調降其最暢銷的Model Y和Model 3電動車在日本、南韓和澳洲的售價。一名知情人士表示，這是為了刺激對其最大單一生產中心上海廠的電動車需求。

特斯拉將Model 3和Model Y在日本的價格各調降約10%，為2021年以來首次降價。

繼數據顯示特斯拉中國製電動車去年12月在中國的交車量跌至5個月新低後，特斯拉中國官網周五發布消息，其Model 3和Model Y所有車款在中國的價格調降6%～13.5%。據其官網顯示，Model 3在中國的起跳價格從265,900元人民幣調降至229,900元人民幣（約33,427.84美元），Model Y的入門價格從288,900元人民幣調降至259,900元人民幣。

中國這一次降價，再加上去年10月的降價與最近在中國推出的購車優惠措施，意味著特斯拉在中國的電動車價格已經較去年9月下跌了13%～24%。中國是特斯拉的第二大市場，僅次於美國。

這一次的降價，是特斯拉指派其中國與亞洲區執行長朱曉彤掌理全球生產與交付業務以來第一個重大舉措。在2022年未能達成交車目標後，生產與交付已經成為特斯拉的最大挑戰。

周五特斯拉股價上漲2.5%，收在113.06美元，盤中一度重挫7.73%。去年斯拉股價崩跌70%。

特斯拉去年擴大的上海廠也向歐洲出口電動車，但截至目前為止，尚未見到特斯拉會在歐洲降價的跡象。根據研究公司JATO Dynamics的調查，去年11月特斯拉在歐洲的銷量年增93%，達到31,820輛，其中Model Y賣出19,144輛，年增260%，為去年第二度榮登歐洲最暢銷的車款。此外，去年11月特斯拉在歐洲純電動車（BEV）市場的占比，也從2021年同期的12.3%擴大至18.9%。

中國這個全球最大車市的需求減弱，以及該國政府決定終止十多年來提供給電動車的購車補貼，使特斯拉等汽車製造商不得不加重折扣力道以維持銷量。

中國招商銀行表示，由於在中國的競爭越來越白熱化，特斯拉可能得「做更多事」，其分析師表示，隨著車型日益老化，特斯拉需要進一步降價，並擴大其在中國低線城市的銷售網路。我們預期在2023年，中國新的電動車產能將超過新的需求。

中國知名汽車博主孫少軍在微博上表示，特斯拉降價的幅度如此之大，以致於包括規模較大的競爭對手比亞迪在內等其他汽車製造商將不得不做出回應。

在中國政府最近停止補貼電動車之後，比亞迪已經提高其最暢銷車型的價格。

特斯拉的Model 3在降價之後，現在的價格較比亞迪7月推出的Seal車款高出約1,000美元。Model 3現在的價格則與比亞迪最暢銷的「漢EV」相同。

比亞迪拒絕就競爭對手的定價發表評論，但表示會根據市場需求變化自我調整。