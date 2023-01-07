最近天氣冷翻天，這時來碗熱呼呼紅豆湯，讓人相當滿足，但要如何煮出鬆軟綿密的紅豆湯是門學問，有民眾在一開始烹煮紅豆時先放了糖，結果紅豆總是煮不爛，營養師表示，烹調這類含澱粉高的食材時，一定要確認紅豆全部煮到軟化時再添加糖，才能煮出綿密口感的紅豆湯。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏表示，紅豆及綠豆等食材雖是豆類，但因為其澱粉含量高，被歸在澱粉食物，烹煮澱粉食材後會有澎潤現象，是因為澱粉加熱產生糊化作用，添加的糖會與澱粉相互搶奪水份，而抑制澱粉的糊化，也就是會造成紅豆或是綠豆煮不爛的原因之一。

所以，她建議在烹調這類澱粉含量高的食材時，一定要確認全部煮到軟化時再添加糖。這也跟長輩傳授紅豆湯要美味，重要步驟就是糖要最後加的說法一致。

黃淑敏表示，紅豆又稱為赤小豆，屬於榖類食物，含有膳食纖維、維生素B群和維生素E、礦物質鉀、鈣、鐵、磷等營養素，同時有利水、消腫、利尿效果。

農委會也表示，紅豆屬於高蛋白、低脂肪及高膳食纖維的高營養全榖類食，從營養學角度，紅豆因含大量醣類，被歸類為五穀根莖類，以提供澱粉為主，但由於紅豆屬於豆科植物，相較於其他主食類中的白米或小麥，含有豐富的蛋白質，是白米的3倍、小麥的1.5倍、脂肪含量比白米與小麥低、膳食纖維含量卻 比小麥或白米高出許多。