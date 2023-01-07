警方調閱監視器影像，並通知涉案范姓男子到案說明。(圖／翻攝臉書「爆廢公社」)

台中市豐原區24歲的范姓男子，因與女友細故爭吵，情緒激動竟持路邊交通錐，不慎毀損路旁被害人車輛擋風玻璃；被害人po在臉書「爆廢公社」，並調監視器報警提告毀損。警方指出，經傳喚范男到案，表示願意賠償被害人車損修復費用，全案依規定受理並轉介豐原區調解委員會，提供雙方和解平台。

警方指出，豐原分局豐原所於4日上午8時29分，受理鍾姓民眾自小客車前擋風玻璃，於豐原區育才街57號前，遭不明人士毀損案。經調閱監視器影像及通知涉案范姓男子到案說明。

警方調查，起因是范男與女友因故爭吵，情緒激動之際持路邊的交通錐，不慎毀損路旁被害人車輛擋風玻璃，與被害人不認識亦無仇恨或糾紛；將其毀損畫面po上臉書，「你們兩個吵架就吵架，不關我的事吧！砸我的車幹嘛，已調監視器報警提告毀損，如果你在本社團，看到之後該怎麼做 自己看著辦！」

警方表示，經通知范男到案說明，表示願意賠償被害人車損修復費用。本案依規定受理並轉介豐原區調解委員會提供雙方和解平台。警方呼籲，遇事因心平氣和，勿因一時衝動而發生憾事，如需警方協助得盡速撥打110報案，警方將迅速弭平紛爭以維護市民安居樂業之環境。