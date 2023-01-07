據國外媒體報導，兒童在接觸液態史萊姆玩具後，偶有手部發癢，及玩具檢體中微生物總量有超標情形。（消保處提供／林良齊台北傳真）

據國外媒體報導，兒童在接觸液態史萊姆玩具後，偶有手部發癢，及玩具檢體中微生物總量有超標情形，行政院消保處在台北市及新北市的實體商店及電商平台，抽樣液態兒童玩具（如史萊姆、液態黏土、指畫顏料等）等15件，其中有一件微生物檢驗超標46.67倍，已要求業者下架回收，如未完成限期回收或改正，可處10萬元至100萬元罰鍰

15件中為「雄獅手指畫顏料」遭檢驗出生菌數超標46.67倍，已要求下架回收；其餘有1件誤貼商品檢驗標識、商品標示不合格2件，均已查處在案。

消保處呼籲業者應以顯著文字或標誌，提醒消費者注意有關使用者之「年齡限制」，及增加「使用前後清洗手部」警告標示，也提醒消費者在購買或使用液態兒童玩具時，應注意商品標示是否齊全及有無貼附「商品檢驗標識」，及注意使用者年齡限制，並且不要購買來路不明玩具，以維護自己權益。

消保處表示，液態玩具通常具有濕、黏之特性，比較容易滋生細菌，因此家長應督促兒童於使用前後須及時洗手，並不要直接抓取食物，以避免攝入有害物質，並防止發生過敏。