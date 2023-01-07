國民黨台北市新科議員林杏兒遭人檢舉涉及賄選，被指是幕後操盤的國民黨前中常委蕭景田，檢察官聲押後，士林地方法院讓他以800萬元交保，檢方提抗告，台灣高等法院認為，蕭涉嫌重大且是否有串供及逃亡之虞，要再審酌，撤銷交保裁定，發回士林地院。士院預定今天下午二度召開羈押庭。

涉嫌賄選的蕭景田，去年12月29日遭士林地檢署通緝，後來才主動到案說明，但士林地院裁定800萬元交保，士檢不服，認為犯罪嫌疑重大，且因拘捕時蕭景田翻牆逃逸，提起抗告。

高院認為，蕭景田雖否認涉案，但依據檢察官於羈押聲請書「證據」欄所列之相關證述、文書證據、扣押之物證、譯文等件，足認他涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大。

高院指出，蕭在偵訊及法院訊問供述前後不一，且有避重就輕之嫌，並與相關證人之證述情節，多有歧異，堪認他有規避卸責之情，從而，檢察官抗告意旨以被告供述避重就輕，且與部分證人之證述情節不符，足認被告有再為逃亡或勾串證人、滅證之虞，洵非全然無據。

高院認為，依卷內證據，蕭所涉投票行賄罪嫌有無勾串共犯或證人及湮滅證據之虞？有無羈押之必要？自有重新斟酌審查之必要；且本案涉及之共犯及證人人數非少，關於共犯分工、犯罪模式等節均欠明朗，尚待檢察官偵查釐清。

高院表示，蕭男是否得以具保以代羈押，原裁定亦未為妥適說明，自有未合。再者，衡量蕭的資力及各項人脈關係，士院以800萬元准他交保，是否足以確保本案之後續偵查及審判，而堪抑制被告之逃亡或避罪動機，似亦有再予詳加研求之必要。士院預定今天下午二度召開羈押庭。