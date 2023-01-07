【愛傳媒程富陽專欄】112年1月6日（星期五），是復興崗「國防大學政戰學院71周年慶」，在連日的寒流中，竟綻露一縷冬暖的煦煦陽光，像是為這個值得慶祝的日子道賀一樣，全校師生此刻所展現的笑容，對照去年的70周年校慶，頗泛幾分「去年今日此門中，桃花依舊笑春風」的氛圍；雖感年與時馳，意與日去，但寒流中竟泛幾分暖意，低溫下猶流瀉著春風的喜氣。

從舊時跑馬場蛻變現代軍事學區

佇立在70年前僅是一片荒蕪的跑馬場，如今儼然已是一所培育現代化軍事專才的園地；從專科部到大學部，從兵科正規班到外語學部，從學術碩士班到博士班，每年培育的軍事菁英學子，正是催化國軍精神教育的靈魂與核心；回顧我政戰學校創建伊始，從民國39年的「政治幹部訓練班」到40年7月15日正式轉型「政工幹部學校」，復於民國59年10月31日正名為「政治作戰學校」，直到民國95年9月1日因國軍組織改制改隸國防大學，而更名為「國防大學政治作戰學院」，蒞今已整整71周年，不禁讓人興湧「人事有替代，往來成古今。」的浩嘆！

然而歷史總如波浪堆疊向前，無論是大漢劉邦「大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉。」的英雄氣慨；還是唐朝駱賓王「請看今日之域中，竟是誰家之天下。」的萬丈豪氣；或是民國初建國父孫中山「安危他日終須仗，甘苦來時要共嘗。」的呼群保義；抑甚是毛澤東「江山如此多嬌，俱往矣，數風流人物，還看今朝。」那居傲的鬥志；都說明一個時代都要有它金戈鐵馬，氣壯山河的英雄，都需具備其橫刀立馬，飛揚跋扈的豪傑，更要有著筆墨飛鴻，契闊談讌的縱歌之士，方能成就一個時代的逸興風發，增添風采。

傳唱大屯精神 承啟革命更迭

在這超過天命，逾越甲子，橫跨兩個世紀的政戰學校，培育的人才或鵲起於公務官場，或發跡於民間企業；或譽滿於藝壇杏林，或蜚聲於影視媒體，或傳播文化於兩岸，可說多如繁星；然無論高居廟堂之官或已處江湖之士，都猶能牢牢緣繫逾一甲子這陽明山下的復興崗情，傳唱那「大屯蒼蒼，淡海泱泱」的遼闊天地，呼吸那「舞盡雞鳴，絃歌夜未央」的學海無涯；凜略那「履及劍及，見羹見牆，三千世冑出炎黃。」的傳承精神；悼念那「一江山上，萬古英明昭日月；東山喋血，千秋湖畔記鴛鴦。」的喋血英魂；冥遊那「曉園春滿，桃李芬芳。」的藝術園地；冀望那「重整漢家日月，青天白日地久天長！」復興中華的遙遠夢想。

6日重返政校新聞系館的四方迴廊，援例在系館中庭那尊豎立著1期徐摶九學長銅像前合影留念，銅像主人在民國47年的「金門823砲戰」中，因執行採訪任務不幸罹難，新聞系門口的「摶九路」路，就是為紀念他而命名的；事實上，校區每一條路的名稱，都有它背後一段可歌可泣，及激盪人心的時代故事。就在前年（110）10月，我們才哀慟失去了1期傑出校友，也是台灣影視界的編劇泰斗張永祥大學長；去年（111）8月與10月，我們又分別悲痛送走曾獲政校傑出校友的2期孫光學長，與屢獲國內廣播金鐘獎的13期黃訓學長，讓我們泛湧「欲祭疑君在，天涯哭此時」的傷感。

但在這嶄新的112年伊始，我們既追贈去年2月以95高齡離世的1期音樂系劉燕當學長，也欣見14期政治系游昭仁學長，23期音樂系雷聖凱學長、政治系吳坤德學長、外文系林榮趁學長，新聞系27期的李吉安學長，及32期影劇系彭錦珍、新聞系楊鴻志與33期政治系的武立文3位學弟，都因其卓越貢獻，而榮膺政院71周年的傑出校友，這正證明復興崗子弟係由一所有傳承優良傳統，與多元教育的軍事學院所培育而成；其不僅揭示「江山代有人才出，各領風騷數百年。」的歷史不變原則，更啟示著「逝者如斯，而未嘗往也；盈虛者如彼，而卒莫消長也。」的生命不滅定律。

浮事新人換 滄桑話春秋

此次政戰學院配合71週年校慶慶典，各系所都推出別具特色的展覽，除了新聞系的攝影展，30期的應用藝術系系主任張旭光，更策邀5位非藝術系的同學辦起「校友書畫精品聯展」，他們分別是外文俄文系龔耀光、政治系趙炳元、體育系文忠蓮，與法律系李漢中及其寶眷簡淑芬女士等5員，可說匠心獨具，這種「請君莫奏前朝曲，聽唱新翻楊柳枝。」的創新，正是形塑多元藝術風氣的擴展與延伸，我身為30期ㄧ員，可說同感與有榮焉。

猶記去年「政戰學院70周年」的校慶，在颯颯凜冽的刺骨寒風中，由院史上第一位女院長34期的陳育琳將軍揭開慶祝大會儀式；如今，女將軍更已升任國軍第一位女中將；而今年天氣雖仍顯低溫，但陽光猶細雨中微微初探，院長則由更年輕的35期陳中吉將軍主持慶典，更感朝氣蓬勃；當離開復興崗母校時，內心竟不禁浮湧一份「浮事新人換舊人」的心情；回顧這政院滄桑變遷71年，仿佛它猶幽幽在校園的每個角落，娓娓闡述著其在中華民國國軍的一段「春秋史」！

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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