去年由於俄國入侵烏克蘭，糧食成本大漲，引發供給短缺憂慮。聯合國糧食機構價格指數升至紀錄新高。

聯合國糧食及農業組織(FAO)糧食價格指數用於追蹤全球糧食大宗商品交易的國際價格。該指數在2022年的平均為143.7點，比2021年高出14.3%，為1990年有開始該記錄以來的最高水準。

隨著全球經濟從新冠疫情的衝擊中復甦，該指數在2021年已較2020年上漲28%。

而在2022年2月之時，俄羅斯入侵烏克蘭，由於擔心黑海的貿易受到干擾，糧食價格飆升。從那時候開始，這些黑海附近國家的糧食供應開始下滑。

該基準的糧食價格指數在12月出現連續第9個月下跌，來到132.4點。而11月修正後的數據為135點。

FAO首席經濟學家Maximo Torero說：「在經歷兩個較為動盪的年份之後，更平靜的價格是比較受到歡迎和期待。」

FAO表示，去年12月糧食價格指數下降的主要原因，為國際植物油價格走跌，以及穀物和肉類價格有所下降；但是糖和奶製品價格略有上升，抵消了下降影響。

儘管如此，去年全年FAO的五大糧食分類指數，其中穀物、肉類、奶製品和植物油，達到創紀錄高位，第五個的糖類指數則創下近10年新高。

其中穀物價格指數大幅上升了17.9%，主要原因是市場環境嚴重受到干擾、能源和投入成本的上升、天氣惡劣、以及全球糧食需求持續強勁。