境外汙染源7日伴隨冷氣團南下，預估午後開始影響高雄地區，偏北風進入高雄市後風速降低，造成擴散條件不佳，高市空氣品質預估將由黃色普通轉為橘色提醒等級，高市府環保局提前於5日啟動應變措施，通報大型工廠減排，而7日將持續加強固定、移動及逸散源稽查作業。

高市府環保局表示，每日除了關注環保署空品預報外，也會執行空氣品質模擬分析，由於5日模擬到將有高濃度境外汙染物可能隨著冷氣團影響台灣，便立即於當日通知轄內大型排放源盤點減排措施並提早因應。

環保局指出，應變措施包含興達電廠2部燃煤機組停機，另2部降載至50％以下；長春石油、台灣苯乙烯、龍慶鋼鐵等工廠停爐；大林電廠1部燃煤機組停機等，7日則會加強稽查大社、大寮、林園區石化業許可及防制設備操作情形，要求業者確實執行減排措施。

另外，環保局已通知轄內大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散，並加強仁武、橋頭及小港街道洗掃，也針對機車流量較大的行政區執行路邊攔檢、攔查並執行重點觀光區汽車怠速稽查，且出動空拍機查緝露天燃燒情形，杜絕不當燃燒行為，希望透過固定、移動、逸散汙染源應變措施，減緩高雄空品惡化情況。

環保局表示，時序進入小寒，境外汙染物易與冷氣團一同進入台灣，汙染物隨北風累積於下風縣市，造成空氣品質不佳問題，呼籲市民朋友外出時可以留意空氣預報。若空品不佳，建議減少戶外活動，外出民眾應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，同時儘量使用大眾運輸工具，減少汙染排放。