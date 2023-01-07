鑑於全球正處能源轉型的關鍵時期，綠色能源更是驅動經濟發展的新引擎，六福旅遊集團（2705）致力推動環境永續，攜手中租控股旗下中租能源，率主題遊樂園之先，將六福村主題遊樂園及關西六福莊的停車場，打造為「光電停車場」，加上總倉屋頂太陽能板建置，預計2024年完工，將產生超過1,200萬度電力，每年可減少約6,834噸排放，相當於18座大安森林公園的碳吸附量。

六福旅遊集團表示，六福與中租能源合作除善盡企業社會責任及營造優質的生活環境，響應政府發展再生能源政策，並可望為集團創造營收。太陽能光電停車場不僅結合停車場、再生能源及綠金收益三大環節，對於消費者來說，原本無遮蔽物直接曝曬的園區內停車場完工後，消費者的體感溫度可因此較室外低攝氏3至5度，除可減少汽車耗損，消費者從停車場至園區從此不用日曬雨淋，有效提升服務品質，達成環境、企業及消費者三贏，奠定永續發展的基石。

六福與中租能源合作案分為二期執行，第一期為六福村主題遊樂園總倉屋頂太陽能板建置，第二期則以六福村主題遊樂園、關西六福莊停車場為主，為目前國內少見的大面積光電停車場建置案，一舉寫下主題遊樂園與太陽能業者合作推動綠能建設之新里程碑。

六福旅遊集團深耕環境永續，掌握全球ESG趨勢，除發展永續旅遊，鼓勵減碳旅行，推動動物保育，拿下觀光業首座遠見CSR暨ESG企業社會責任獎，更從「永續食癒」出發，為全台首家集團旗下飯店皆不提供魚翅入菜，旗下台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理餐廳連續3年獲得AMOT溯源餐廳認證，及興建中的全台唯一酒店式頂級綠商辦等，持續串接房地產、物業、零售、觀光，與消費者共創永續美好生活。

六福旅遊集團打造永續美好生活，著眼永續旅遊、綠色食旅發展，並用心經營永續供應鏈，採購關西在地仙草、新竹砂糖橘等在地優質小農或社創永續產品，以行動支持產品背後的價值與意義。更全方位佈局，深入飯店、物業、遊樂園、餐飲、新零售電商、野生動物園、房產管理等事業體，今年度更規劃以永續旅遊三大指標「減碳旅行、地方創生、陸域保育」為主題，推展永續美好生活玩樂全攻略。像是以減碳旅行設計的關西六福莊友善大地住房或關西六福莊慢活一日遊專案，帶領民眾走入採用友善農耕、零農藥、零化肥栽種的「淺山聚落」，讓遊客體驗栽種透過大地療癒身心，再到綠色餐廳好望角享健康料理；此外，獲得星級溯源餐廳的粵亮廣式料理，精心選用溯源食材，結合主廚精湛廚藝，提供民眾另類的綠色觀光以及消費體驗。