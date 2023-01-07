有人領年終獎金「被錢砸醒」，也有人想到過年「徹夜難眠」。一名網友PO文，說自己剛滿30歲，還在領月薪29K，過年也只有一袋開工紅包，完全沒年終。一想到過年回家團圓，最怕家人、親戚們問「過得好不好」。

原PO在匿名論壇「Dcard」直言，他被長榮海運員工領45個月年終的消息「傷到了」，透露自己剛滿30歲，還在領剛出社會的新鮮人月薪2萬9000元；年終零，只有一袋開工紅包。

他補充，每逢過年，最怕家人或親戚問「過得好不好」，沮喪地說自己一事無成，言談中盡是無奈，「不曉得有沒有人跟我一樣？我們一起取暖好不好」。

貼文一出湧入許多網友安慰，「比較沒意義，永遠都有更高薪的人，你懂得自省已經很棒了」、「當你什麼都沒有的時候可以想想，至少有健康的身體」、「我35歲，每月實領27K，無房無車母胎單身，你還年輕機會比我多」。

有網友則建議，30歲不老，若有轉職或進修機會一定要把握，想辦法提升自己的薪資，「如果你需要經濟來源，又有一顆挑戰的心，只能透過在職進修，否則一切都是空談」。