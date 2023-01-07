破管現場湧出大量自來水。（徐玉樹提供／蔡明亘桃園傳真）

淹水現場一度造成人車無法通行。（徐玉樹提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭區三坑抽水站前今早約7時許發生自來水管爆管事故，大量自來水湧入永福路上，強勁水流導致3輛機車被沖倒，甚至有騎士被沖到200公尺遠。台灣自來水第二區管理處已先降壓，水量減少目前已可通行，不過受此事故影響，加上搶修有難度，周邊地區已停水，初估影響33.5萬戶。

自來水第二區管理處表示，今日上午約7時許，平鎮廠配合石門水庫分層取水切換，切換後三坑抽水站一期1350mm-SP出水管破管漏水，現場湧出大量自來水，第一時間先封管停止輸送原水，派員搶修漏水點，暫停輸水後現場水量也逐漸減少，目前人車已可通行。

爆管事故也造成車禍，水流沖倒現場3輛機車，其中一名20歲李姓女騎士被沖到200公尺遠，雖意識清楚但造成雙膝與臀部受傷，救護人員給予急救處置後，送往醫院治療。市議員徐玉樹在現場指出，水大約淹至小腿處，甚至沖進附近民宅內，造成部分住家淹水。

自來水第二區管理處說明，目前啟動三坑抽水站二期直送原水，先行恢復平鎮廠出水，預計晚間6時完成。現場搶修人員觀察，破管狀況較難處理，搶修時間將延長，目前楊梅、新屋、平鎮、中壢、觀音、大園、蘆竹及桃園部分地區已實施停水，約33萬5833戶受到影響，預計明早7時搶修完畢，再陸續恢復供水。

水公司認為，該處管線老舊，加上日前發生罕見地震，不排除上述兩原因導致破管，正全力搶修中。