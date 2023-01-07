新竹市長高虹安5日開記者會揭露新竹棒球場多項缺失，其中在淺層土壤竟驚見廢棄磚頭、石頭和電線，引發外界高度關注。對此，曾在九合一大選代表國民黨參選新竹市長的林耕仁質疑，這樣的作法就算把真相揭開了？他說新竹棒球場有很多問題是眾所皆知的事，新市府必須釐清並告訴大家究竟是涉法的問題還是工程品質的問題。

林耕仁昨(6)日在臉書以「新竹棒球場何時撥雲見日？」為題發文，針對新市府在棒球場外野挖到磚塊粒和電線，還大動作的開記者會昭告把證據送檢調，林耕仁質疑，這樣的作法就算是把真相揭開了嗎？他說新竹棒球場有很多問題早就是眾所皆知的事，再找到多幾個缺失跟揭開弊端還是有很大的不同。

林耕仁認為，棒球場種種的問題應該區分兩個層次，如果發現有官商勾結，就要勿枉勿縱查辦到底，這是涉法的層次；如果是工程缺失就要依照合約要求廠商負責改進到好，這是涉及工程品質跟違約層次，新竹棒球場的確存在很多問題和缺失，這已經是鐵錚錚的事實，重點在於新市府必須釐清並告訴大家是涉法的問題，還是工程品質的問題。這兩者不能混為一談，還有從去年沒驗收就開打及相關疏失，到底「誰要負責」？

林耕仁提及，他曾多次召開記者會針對新竹棒球場問題提出很多質疑與改善建議，包含「工程規劃亂無章法，預算三級跳」、「市府愛用涉案的包商」、「停車場規劃不當」、「紅土比例問題及是否偷工減料」、「審計部門提出的工程疏漏」。關於這些疑慮，林耕仁呼籲新市府查清楚，並認為安全合規的新竹棒球場才符合所有市民和球迷的需要，期待新竹棒球場問題早日撥雲見日，讓真相大白。