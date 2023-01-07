國民黨台北市第三選區（北松山、中山）立委補選候選人王鴻薇，7日選前之夜找來不少藍營大咖站台造勢活動，上午更動員北市議員群站路口發衛生紙，展現團結氣氛，而民進黨候選人吳怡農7日上午受訪時透露選前之夜不動員，是因為今天為補班日，想讓辛苦工作的市民晚上能感受到歡樂正向的氣氛。

吳怡農今早由民進黨立委蘇巧慧陪同在中山區車隊掃街，會前接受媒體聯訪表示，今晚上紙風車的表演是他對選前之夜的選擇，每一個人的選舉策略都有不同想法，由於今天是補班工作日，大家辛苦工作一整天，他不會再工作日選擇再動員大家參加一場傳統的選前造勢，用紙風車的方式，邀請台北市家庭一起來觀看，希望感受到歡樂正向的氣氛。

而王鴻薇選前之夜找來許多國民黨大咖如主席朱立倫、前總統馬英九以及台北市長蔣萬安等站台，吳怡農再強調，選民才是老闆是最大咖，這也是他為什麼不做大動員，而選擇在大家辛苦工作一天後舉辦紙風車表演，讓大家愉快過一個禮拜六晚上，明天輕輕鬆鬆投票。

至於前衛福部長陳時中再PO臉書替吳怡農拉票，吳表示，非常感謝許多戰友前輩用不同方式幫他加油，除了是對一個人的支持外，更重要的是看到大家支持他的選舉理念，這不是他一個人的選舉，而是大家的選舉，大家都期待民主風氣文化更好，希望以後每場選舉都可以理性討論。

吳怡農也表示，過去五個禮拜有很多好朋友陪他站路口、拜票，最後一天蘇巧慧也從新北市過來，這絕對不是自己一個人的武林，要讓大家看到他絕對不孤單。

而晚間紙風車劇團，吳怡農僅開場致詞並觀看前段後，就會再出發車掃拜票，不過疑似無同黨人士陪同，對此無怡農說，晚上車隊掃街就是把握時間爭取大家的認同，請拜託中山北松山朋友挪出時間來投票。

而前來幫吳怡農站台的蘇巧慧則表示，這場選戰大家非常關注，全國都在看，黨內大家都搶著要幫吳怡農助選，這個助選還要排隊，因此有機會一定來支持，她也是早上完成新北市樹林區行程後就趕來，之後要再回去跑行程。