據中共中央紀委、國家監委網站消息，今天（1月7日）晚間，電視專題片《永遠吹衝鋒號》第一集《第二個答案》將在央視綜合頻道播出，大陸全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華在片中懺悔：「由於我的違法犯罪，嚴重損壞了黨的形象，嚴重危害了公安司法事業，嚴重破壞了政法系統的政治生態，我的教訓極為沈痛。」

由中共中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝制的四集電視專題片《永遠吹衝鋒號》，將於1月7日至10日播出。

專題片共分4集，分別為《第二個答案》、《政治監督》、《鐵規矩 硬槓槓》、《永遠在路上》，共選取12個案例，採訪紀檢監察幹部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾100多人，講述新的歷史條件下，中國共產黨持之以恆推進全面從嚴治黨，以黨的自我革命引領社會革命的故事。

第一集《第二個答案》，通過大陸全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華案，山東省人大常委會原黨組成員、副主任張新起案，湖南省婁底市破壞政治生態系列案件等案例，展現中共時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，時刻保持永遠在路上的堅韌和執著，堅定不移全面從嚴治黨，將自我革命進行到底的鮮明立場。

報導稱，一些資本集團無序擴張、搞不正當競爭的背後，往往有官員用權力為資本大開綠燈。只有本著徹底的自我革命精神，堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，才能擺脫一切利益集團、權勢團體、特權階層的「圍獵」腐蝕，永保中國共產黨的生機活力。