誰能料到東區墊底的黃蜂，竟在高居東區第2公鹿主場完全爆發！黃蜂7日作客密爾瓦基，卻在首節狂轟51分，終場138比109痛宰地主公鹿，中止最近3連敗，也讓公鹿2連勝喊卡，黃蜂贏球頭號功臣是單場投進6顆三分球、獨拿39分的洛席爾。

黃蜂首節完全把客場當作主場在打，單節投29中20、轟下誇張51分，更一度領先地主公鹿28分之多，打完上半場，黃蜂還以84比60領先，其中洛席爾半場就轟25分，拉梅洛鮑爾19分，華盛頓13分，反觀阿提托康波半場只拿6分、3籃板。

就算在自家主場，公鹿眼見下半場不但沒法追上，反而被黃蜂擴大領先到30分以上，乾脆在第3節中段就把所有主力換下場休息，提前宣告這場比賽早早進入垃圾時間，反觀黃蜂續把主力留在場上，直到比賽還剩兩分鐘才換把主力換下宣告贏球。

黃蜂先發五人得分都上雙，除了洛席爾，拉梅洛鮑爾也有27分、12助攻，華盛頓23分，普朗里17分、15籃板及6助攻，麥克丹尼爾斯11分、9籃板，索爾替補拿下10分；公鹿以波提斯19分最高，前役拿下30分大三元的阿提托康波，今天投7中2，罰11中5，只有9分、4籃板。