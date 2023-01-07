今（7）日，也是農曆12月16日，傳統習俗「尾牙」的日子，不少民眾會選在今天拜土地公及地基主，專家分享一般會在下午2點以後、晚上7點以前祭拜，因民間認為地基主是陰神，祭拜時也需簡單快速，另外供品可準備日常飯菜、酒，不過需特別注意4種水果不可上桌。

在祭拜土地公後也別忘了拜地基主，但需盡量簡單快速，因民間認為地基主是陰神時間，所以通常選在下午2點以後、晚上7點以前，供品則可準備日常飯菜、酒即可，但切記芭樂、番茄、李子、釋迦這4種水果不能上供桌，因多籽水果不易消化，會隨著排泄物排出來，被視為對神明不敬；而釋迦因形狀長得像釋迦摩尼佛的頭，也有對神明不敬的意味。

民眾也可在今天準備刈包、潤餅祭拜土地公，並把潤餅揉勻成薄皮狀，再包進紅蘿蔔絲、豆芽菜、筍絲、滸苔、花生粉等配料，最後捲成型似古代銀票，象徵「發財富潤」的寓意，另外刈包則是塞滿餡料後，看起來就像一個裝滿錢的皮包，象徵一整年財運滿滿賺大錢。