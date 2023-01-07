農曆新年將至，新北市環保局7日在中和823紀念公園舉辦「112年度年終大掃除誓師大會」，由環保局長程大維及中和區長賴俊達帶領里長、環保志義工們高呼「新春除舊來清掃 福兔迎祥環境好」，並傳授清潔小技巧，邀請市民一起除舊佈新，迎接全新的一年

環保局長程大維表示，舉凡道路清潔維護、垃圾收運、資源回收、汙染取締到環境衛生宣導等，除有清潔隊員，更需要搭配里長及環保志義工夥伴，利用環境日清掃里內及居家內外環境，才能讓新北市的大馬路、小巷弄都清淨整潔。

程大維指出，年終大掃除誓師活動不只是一日活動，更是各里建立推廣「清潔環境日」的起點，里內以責任分區、環境認養等多元模式建置環境清掃制度，並訂定各里固定頻率、日期的清潔環境日，讓里內環境常保整潔舒適，提升居家環境生活品質，持續從地方環境扎根，從推廣宣導到認證，期待每個里都能有自己的環保團隊，打造出各里獨一無二的環境特色，建立環境守護機制。

中和中安里長李謙國分享，里內環境長期由環保志義工一起維護，責任區分成4組人力清掃，而中安里也固定每月第2個及第4個周六為「清潔環境日」，當天一早7時許就會出動約70名環保志義工開始整理環境，遇到雨季時，更會加強清除里內積水容器，杜絕孳生源產生。

環保局表示，今日活動現場也設有多項環境教育闖關攤位，包含「生活魔法家」陳映如老師現場示範居家清潔技巧，以小蘇打及檸檬酸等原料實作馬桶清潔球，做法簡單快速，一顆清潔球丟入就可以輕鬆清潔，讓馬桶閃亮如新。

環保局表示，農曆年前垃圾清運需求大幅增加，廢棄大型家具清運請於1月14日前向各區清潔隊預約申請，1月15日(日)至1月21日(六)僅受理預約年後之清運。

春節期間垃圾清運1月21日(六)除夕當天將自上午開始提前收運至下午6時止，1月22日(日)至24日(二)農曆初一至初三則停止收運，期間民眾仍有倒垃圾需求，可至「新北樂圾車」網站查詢定點收運站。違規棄置造成環境髒亂者，將依廢棄物清理法告發，最高可處6000元罰鍰。