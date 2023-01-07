腎臟科醫師王介立在臉書PO文，呼籲家長不必買太貴的生技營養品給孩子，也表示許多保健品的功效不如預期，部分甚至可能有反效果，所以一定要先考慮利弊再補充。以魚油為例，雖然普遍認為補充魚油可預防心血管疾病，卻也有研究指出，若是補充過高劑量的魚油保健品，恐怕反而會引發心律不整。

王介立說，「當我講『預防』及『增加』時，我強調的是因果關係，要確定療效的因果關係，最理想的方法是透過標準化的雙盲隨機分派臨床試驗，這在數學上是可以證明的，也是生物統計學的最基本專業。舉例，無數觀察研究證實了多吃海產與較長的壽命有相關，但，各位知道近幾年來多少個魚油的臨床試驗都敗下陣來嗎？」

不只如此，長期攝取高劑量的魚油，可能會增加心律不整的機率，嚴重可能導致中風、猝死。2021年國際期刊《Circulation》發表研究成果，將8萬多人分為兩組，一組每天服用1克以上的魚油、另一組則低於1克，結果發現服用1克以上的魚油受試者，出現心律不整的機率較高。

王介立提醒，大部份的營養補充品，補充前都需要思考利弊得失，幾乎不存在那種「無腦吃」補品，能夠無腦爽吃的，真的只有健康原型的食物。王介立不否認自己也吃保健品，但大多都是「吃心安」，而且不吃昂貴的保健品。舉例來說，王介立跟老婆都吃維生素D3，但是每周才吃一顆，算起來可吃60週（超過一年），而這罐維生素D3只需要台幣437元。

王介立也買過益生菌產品，自己跟小孩偶爾會吃，但自從他跟家人開始吃大量蔬食後，就幾乎沒遇過腸胃問題，因此也很久沒吃了。王介立坦言，自己採行健康飲食也不到2年，以前經常亂吃，所以孩子也跟他一樣愛吃零食。

如今王介立開始吃得更健康，當然也希望孩子加入，但他認為疏導與禁止更有用，所以不會刻意禁止孩子買垃圾食物，但他會經常解釋健康飲食的概念，然後花很多時間去舉例超商中可以買到哪些較高營養價值的食物，剛好他就讀國一的兒子自然課在上生物學，其實孩子是有興趣聽的，所以也會反問很多。

王介立發現，這樣做其實頗為有用。因為，孩子不只一次跟他說，剛才回家的路上稍微思考了一下，最後決定少買一些高糖份食品，改買以澱粉、蛋白質、膳食纖維及天然脂肪為主的食物。只要多吃天然蔬果、原形食物，就能獲得均衡的營養，那又何必去吃膠囊、粉末的保健食品呢？