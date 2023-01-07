豐原轉運中心舉辦市集深獲好評，今、明兩天再推出晴市集。（台中市政府提供）

豐原轉運中心斜槓多元發展，除停車轉乘服務外也開啟新商機。（台中市政府提供）

「人潮就是錢潮！」台中市第一個完工營運的豐原轉運中心，顛覆傳統轉乘服務功能，以斜槓模式開啟新商機，繼去年底連續兩周舉辦素食小夜市以及文青形象市集備獲好評。7日起連續兩天開展文青市集，讓民眾到豐原轉運中心不只是山城商業新據點，還透過交通便利吸引山城民眾搭車來消費。

交通局指出，疫情漸解封民眾出遊意願大增，帶動庶民經濟發威！豐原轉運中心發揮疏運功能，還提供休閒好去處，2樓將規畫商業空間，經由促進民間參與公共建設委託民間機構招商；去年12月在豐原轉運中心徒步區推出全台聞名的「素食小夜市」，胖卡攤車快閃一天營業，掀起話題與好口碑。

「來轉運中心搭車不稀奇，豐原轉運中心還能逛商場，吃到各地美食」。交通局長葉昭甫說，首發的夜市趴引起熱烈迴響，當天正值寒流來襲擋不住民眾逛色夜市魅力，很多人氣攤位前大排長龍，還有來自他區民眾搭火車來緊鄰台鐵豐原車站的豐原轉運中心，大啖美食後再搭台鐵回程不塞車又方便。

葉昭甫指出，轉運中心規畫夜市、市集創造買氣！去年12月24日、25日連續兩天聖誕假期在豐原轉運中心加碼舉辦以文青攤位為主題的「晴市集」，有如聖誕嘉年華會。今、明兩天加碼推出「晴市集」，規畫每天各有20攤；營業時間從上午11時到下午6時為止，還請街頭藝人現場演出，邀請民眾來喝咖啡、嚐美食、欣賞表演，採購工藝品等。

葉昭甫強調，因應現代化需求，轉運中心不再只是大眾運輸的建築設計，還擴大到結合商業及休閒遊憩功能，轉運站成為各區新地標、新景點；豐原轉運中心跨出結合民生消費的營運新方向，為營運中心吸納更多使用人潮，更為山城拚出亮眼的經濟商機，帶來人潮與錢潮！