中市惡火奪走三代5命，66歲阿公疑「點火驅蛇」涉放火、殺人等罪遭收押。（資料照片）

中市惡火奪走三代5命，66歲阿公疑「點火驅蛇」涉放火、殺人等罪遭收押。（資料照片）

台中市大里區昨天一起大火帶走陳家3代5條人命，66歲屋主陳姓老翁逃生後說詞反覆，一度表示，他「取酒點火驅蛇」；老翁了大兒子不相信老父放火，他說，父親患有譫妄症，認為是家電引發火災。台中地檢署昨晚偵訊後，以老翁涉嫌放火、殺人等罪嫌聲請羈押，法院今天凌晨裁定予以羈押。

中市大里區東南路1處民宅6日凌晨3時許發生大火，66歲屋主陳姓老翁的62歲妻子、38歲長女及32歲小兒子、12歲孫子及7個月大外孫等祖孫5人均送醫不治， 老翁住在1樓幸運逃生。

老翁一度說詞反覆，最後向警方說，他認為妻子帶蛇回家，才用打火機點燃洗腎用的「止血帶」驅趕，發現引發火勢，緊急趴地往外爬逃生，警方將老翁列為嫌疑人送辦。

老翁的大兒子緊急趕回，不相信老父放火。他說，父親因截肢行動不便，患有譫妄症，難以取得打火機等危險物品，認為應是電暖扇老舊引發火災。「這是我們家的命！」他悲痛地說，如果真的是老父不慎引發火災，他不會追究。

檢方獲報昨天上午派檢察官趕赴火場，與台中市消防局、警方刑事鑑識人員勘驗蒐證，並訊問目擊證人追查火災原因，釐清案情。

檢察官下午會同法醫針對5名死者相驗，偵訊陳姓老翁後，認為他涉犯放火及殺人等罪嫌重大，有羈押必要，向台中地院聲請羈押。

至於家屬提出陳姓老翁精神狀況有異，檢察官調取就醫資料後，並未發現有相關診斷紀錄，請法官審酌他是否有精神障礙或心智缺陷等情狀，危害公共安全之虞等原因，令進入醫院等適當處所暫行安置。