高雄35歲黃姓女子平日擔任清潔工，獨自撫養罹患罕見肝病的9歲女兒小宜（化名）以及雙親，一家4口僅靠黃女微薄薪水，而小宜因病開刀換肝外，後續還要不停做復健防四肢萎縮、喝特殊奶粉生活，龐大的費用令黃女一家雪上加霜。員警透過查訪得知，昨與里長、社會局社工一同前往送暖，後續將由社福中心持續關懷。

新興分局自強路派出所日前家戶訪查時，透過前金區復元里長得知，里內黃女一家處境相當困苦，黃女為單親家庭，與丈夫離異後，便帶國小3年級的女兒小宜回娘家生活，平日在各單位擔任清潔工，收入雖固定但微薄，供一家4口開銷用。

但小宜患有罕見肝病，換肝後卻造成手腳肌肉萎縮，因年紀尚小，醫生評估需待成人後，才可開刀治療，目前僅能透過復健方式、延緩萎縮。

小宜除了復健外，還需日常喝一種特殊的奶粉補充營養，昂貴的奶粉費更是不小的支出，據了解，全家主要收入來源主要靠黃女薪水外，還有她雙親勞退以及社會補助，但仍不夠花用。據黃女雙親表示，因為入不敷出，小宜已經二個多月沒有喝奶粉、復健也已經停了將近一年，造成她四肢逐漸萎縮。

員警聽聞後，偕同里長與社會局新興社福中心社工一同前往了解，發現黃女生活環境確實相當困苦，於是員警將此事告知所長，所長再向民間善心人士募集物資以及購買特殊奶粉，6日下午時，與社工、里長一同前往黃女一家送暖。

黃女當時在外工作，尚未返家，由她雙親開門迎接，看見員警、里長以及社工們帶來許多物資以及奶粉，令兩老眼眶泛紅，很感謝里長跟員警幫忙，小宜也在後方，彎腰向送物資的員警等人「謝謝警察哥哥、里長伯伯與社工姐姐幫忙」致謝。

後續也由新興社福中心介入、持續關懷訪視，讓黃女一家暫可安心過好年，另警方也協助此個案申請財團法人張榮發慈善基金會社會救助金補助申請，希望能帶來一點溫暖。