行政院規畫匡列1400億元普發現金6000元，是否能在年前發紅包的議題備受矚目，國民黨立法院黨團提議延會至1月19日，討論發現金相關的法案和特別預算。對此，立法院黨團總召柯建銘昨日表示，「若大家有共識，何樂而不為」，不過，柯建銘今受訪表示，何樂不為是沒錯，但是要點醒大家「如何樂為？」

柯建銘說明，行政法案送進來，法案在院會要什麼程序？即便送進來通過，院長在編列預算進來，院長還要來備詢，備詢後送進來立法院完全開綠燈嗎？連程序都有問題。

柯建銘表示，他昨天是反諷的講，「何樂而不為？」，要快大家來快，但這是決定的政策，請大家不要爭功諉過、見縫插針或做政治操作，讓全國老百姓搞不清楚，以為過年就能發錢，請問這些程序4天內能做得到嗎？

柯建銘強調，要發現金還有一些軟體設計等問題，不能有任何疏漏，不用1個月嗎？這是決定的政策，就照時程來走，總會發到每個人手上，請國民黨要很理性面對這課。

柯建銘在黨團協商時也提到，不要以為立法院在除夕前1天通過法案，過年就能發錢，這不是廟口發紅包，行政院有作業流程，這個政策方向已定，就照正常程序來處理，還有作業流程要處理，不是為了過年發現金而發現金。