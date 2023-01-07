F-15EX戰機擴增戰力

F-15EX「鷹式（Eagle）II」戰機再向前邁進一步，將比美國空軍其他任何戰機都能搭載更多飛彈。

據《防務新聞》（Defense News）6日報導，艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）周三說，兩架最新型的波音4代戰機F-15EX去年11月29日在墨西哥灣上空試飛時，從兩具新型武器塔發射了空對空飛彈。

聲明中說，這次測試是邁向證明，F-15EX能搭載12枚空對空飛彈「重大的一步」。目前F-15最多能搭載8枚空對空飛彈，而相關測試若成功，將能使F-15EX的載彈量超越其他任何F-15戰機。

而美國空軍事實清單顯示，F-16戰機最多能搭載6枚空對空飛彈。至於F-22在空戰模式下，則共能搭載8枚飛彈，其中包括6枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），以及2枚AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈。

如今F-35A戰機可以在內部彈艙搭載4枚飛彈，並外掛兩枚，共可武裝6枚飛彈。