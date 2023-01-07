周天成積分不變，排名小升來到男單第5。（鄭任南攝）

過去一年BWF（世界羽聯）賽程穩定，賽事數量也相對充足，已經確定可以銜接過渡期的情況下，2023年第一周BWF重新採用過去52周的最佳10站來做為世界排名，台灣女單一姐戴資穎排名位居第3，男單好手周天成排名小升來到世界第5。

因為新冠疫情爆發，2020年BWF暫停了多場巡迴賽事，為了保護選手權益，BWF自2020年第12周後將世界排名積分凍結，直到2020年終賽後重新開放，再從2020年12周後選出分數最高的10站積分總和作為世界排名依據，不過來到2022年賽季，各項賽事已經重返正軌，去年8月排名就已經開始逐漸解凍，如今來到2023年第一周，排名也完全解凍，重新採用過去52周積分最高的前10站作為排行。

戴資穎從年前的94345分，積分遭砍4000來到90345分，因為小戴在2021年世錦賽所獲得的11000亞軍積分，被去年台北公開賽的7000冠軍積分給替換，排名也因此遭到中國大陸選手陳雨菲超車，小戴位居女單第3的位置，而世界球后依然是日本山口茜。

周天成則是再度回到男單第5位置，他的積分仍維持75466分，本來高居第3的新加坡好手駱建佑因積分損失慘重，他在2021年世錦賽獲得13000冠軍積分，也遭到法國公開賽8強的6050分取代，讓駱建佑一下子滑落至世界第6。黃金男雙「麟洋配」王齊麟與李洋，因去年賽季成績不佳又短暫拆夥，世界排名也倒退一名來到第12位。