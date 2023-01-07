周五公布的數據顯示，歐元區2022年12月通膨率大幅下降，但是基本物價壓力仍在上升。

歐盟統計局公布的初值數據顯示，歐元區19個國家消費者物價指數的增幅，從11月的10.1%放緩到9.2%，低於經濟學家預測的9.7%；其中，能源價格的下降，主要帶動了該指數的放緩。

歐元區在1月方為20個國家，克羅埃西亞從今年元旦開始使用歐元。

但是該整體通膨資料掩蓋了一個更為惡性的趨勢，即核心通膨的所有關鍵組成部分都在加速。

剔除波動較大的食品和能源價格，核心通膨率從11月的6.6%升至6.9%。再剔除酒類和菸草的通膨率，從5%升至5.2%。

荷蘭ING集團經濟學家Bert Colijn說，不斷上升的核心通膨意味著，歐洲央行(ECB)不會偏離鷹派的路徑。

而其它一系列經濟指標顯示，歐元區冬季的衰退比預期更為溫和，歐洲央行在抑制物價方面，還有很多工作要做。

歐洲異常溫和的冬天，意指將消耗較少的昂貴能源，也有助於家庭保持支付能力和企業的獲利率。這些因素都將讓歐洲央行的決策更加複雜。

儘管一月的通膨可能再次上升，但是峰值已經過去，歐洲央行的觀察重點將放在：通膨會以多快的速度回落。

市場也開使考慮一些可能性，即通膨在2%以上的時間將更長久，可能要到2025年才能達到目標。

然而問題在於，高通膨的時間拖越長，企業也會開始調整售價和工資政策，讓物價壓力永久化，抑制通膨的難度也會更大。