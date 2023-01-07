知名蘋果分析師郭明錤周五在推特上轉貼他發布在Medium.com的文章，稱美國蘋果公司已經通知供應鏈取消2024年iPhone SE 4的生產與出貨計畫，並直接點名高通（Qualcomm）將成為最大的贏家。

郭明錤表示，蘋果供應鏈已經接獲指示，預計在2024年推出的iPhone SE 4手機的生產與出貨計畫已經取消，而非推遲。高通很可能仍將是2024年下半年最新iPhone 16系列手機獨家的基頻晶片供應商。此前市場預期高通將自2024年起失去iPhone手機的晶片訂單。

郭明錤表示，因擔心自家開發的基頻晶片性能可能比不上高通的產品，蘋果最初計畫在2024年推出自家的基頻晶片，並讓低階的iPhone SE 4率先採用，之後再依據iPhone SE 4的開發狀況來決定是否讓旗艦機iPhone 16採用自家的基頻晶片。

如今iPhone SE 4的生產與出貨計畫取消，這表示高通在2024年下半年繼續成為旗艦款iPhone手機（iPhone 16系列）獨家基頻晶片供應商的機會大幅增加。

郭明錤並預期至少在2023年和2024年，高通將繼續主導全球高階手機的射頻晶片市場，其獲利將遠優於競爭對手。而高通強大的產品組合將帶來競爭優勢，可望減輕經濟衰退帶來的衝擊，並在經濟復甦時，比競爭對手更快重拾穩健的增長。