因疫情停航三年的兩岸小三通終於復航，央視新聞報導，隨著春節臨近，為滿足金門、馬祖地區民眾農歷春節的返鄉需求，1月7日起至2月6日，暫停近三年的兩岸小三通客運航線部分恢復通航。

我行政院此前通過的「金馬地區民眾春節交通專案」顯示，金門每天至多一班，馬祖每周至多兩班，搭乘旅客以金馬地區的民眾及陸配為限，不含台商中轉。

大陸國台辦近日則向大陸各地台辦發出通知，要求為台胞台商及其眷屬往返兩岸提供必要便利，做好「小三通」客運復航後台胞台商往返協助工作，結合疫情防控要求，組織形式多樣的新春聯誼活動，讓廣大台胞台商溫暖過冬、溫馨過節。

通知指出，台辦應走訪慰問台胞台企，深入了解台胞台商工作學習生活及生產經營情況，廣泛聽取意見建議，及時協調解決存在的困難和問題，為感染新冠病毒台胞及時提供救治、康復協助，幫助台企了解優化疫情防控措施要求，安排好企業生產經營。