林宣宏執行長介紹以特有的傳統漆器技藝，運用割自漆樹的天然樹漆於林產物進行加工。(東勢林管處提供)

運用樹漆器茶具泡茶。(東勢林管處提供)

東勢林區管理處與台中市仁社合作舉辦「樹漆器創作特展」，7日於東勢林業文化園區禮堂開幕！東勢林管處指出，特展集結仁社自2006年起，執行林務局社區林業計畫的歷年成果，展出社區獨樹一格的樹漆器創作；展期即日起至2月28日，邀請民眾一同參觀欣賞樹漆器獨特之美。

台中市仁社多年來致力於振興社區漆器產業，以特有傳統漆器技藝，運用割自漆樹的天然樹漆於林產物進行加工，創作出茶道器具、花器、餐具等多樣化樹漆器作品，不僅是維護保存傳統文化技藝，運用天然樹漆、木竹材做為創作材料，更符合森林永續經營的精神。

特展開幕活動，由仁社夥伴帶領進行解說導覽，向民眾介紹樹漆器起源與特性、漆器技法、豐原漆器產業歷史等豐富內容，並展示社區各式樹漆器作品。展場外設置茶席，以自製茶道器具展示泡茶流程，有別於使用一般瓷器茶具，樹漆器茶具帶出另類品茶風格。並結合新春揮毫，參觀特展及參加解說導覽活動，可獲得限量春聯及年畫，吸引許多民眾前來參加。

東勢林區管理處長張弘毅表示，希望透過特展，推廣森林主副產物的運用及展示傳統技藝之美，未來也將持續透過社區林業計畫，支持仁社進行樹漆器創作開發。豐原過去為台灣三大木材集散地之一，1965年起木器工藝興盛，讓漆器產業蓬勃發展，曾高達40多家相關工廠於此設立，為豐原留下「台灣漆器產業故鄉」的雅號。

張弘毅強調，因台灣產業型態轉變等原因，使漆器產業逐漸沒落！台中市仁社仍秉持著努力不懈的精神，以細心、耐心持續致力於創作，在樹漆器推廣上不遺餘力。歡迎民眾安排於春節期間、228連假至東勢林業文化園區走走，欣賞台灣樹漆器創作之美，是趟別具意義的產業與青創之旅。