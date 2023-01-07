智邦(2345)在缺料舒緩以及年底拉貨帶動下，去年12月營收衝上新高，也帶動2022年營收同步創高，展望2023年，智邦在超大規模資料中心需求延續，預期400G產品占比將從目前的10%提升至15%，看好整體年營收將會維持兩位數成長，換言之，智邦今年營收將再戰新高。

智邦去年12月營收衝上87.7億元，月增加28.6%、年增加30.5%，創下單月歷史新高；累計去年第四季營收221.9億元，季增加7.8%、年增加29.5%；累計2022全年營收772億元，年增加29.5%，單季、全年營收同樣創下歷史新高。

智邦去年12月主要動能來自於年底客戶拉貨需求提升，加上缺料問題逐漸舒緩，帶動營收衝上歷史新高。

展望2023年，網通升級為剛性需求，較不會受到宏觀經濟衰退衝擊，故智邦仍維持審慎樂觀，預期第二季有機會走出缺料陰霾，在超大規模資料中心需求延續，預期400G產品占比將從目前的10%提升至15%，加上企業端需求將浮現的帶動下，年營收仍可望維持兩位數百分比成長。

資料數據指出，以超大型資料中心層級為例，每10萬台伺服器、搭配1萬台高階網路交換器、以及100萬組光纖通訊收模組，2022年起國內外大型數據中心已開始嘗試400G技術。可預見的是，400G網路交換器與光通訊技術的商用在5年內應該可以看到，為因應大型資料中心(Hyper Scale Datacenter)迎來之高速運算需求，骨幹、分支網路傳輸速率提升勢在必行，智邦勢必為400G趨勢的主要受益者。